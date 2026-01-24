Vitória Strada compartilhou foto relaxando em banheira Reprodução/Instagram

Rio - Vitória Strada mostrou os registros da estadia em São Roque, no interior de São Paulo. e recebeu diversos elogios ao aparecer relaxando em uma banheira. O clique foi publicado neste sábado (24) nas redes sociais da artista. 
Vitória Strada - Reprodução/Instagram
Vitória Strada curtiu descanso no interior de São Paulo - Reprodução/Instagram
Vitória Strada - Reprodução/Instagram
Vitória Strada compartilhou foto relaxando em banheira - Reprodução/Instagram
"Disconnecting [desconectando, em português]", escreveu na legenda. 
A beleza de Vitória Strada foi exaltada pelas amigas e seguidores. "Feliz em ver vc feliz, amiga. Aproveite muito!!", comentou Kefera. "Que energia gostosa", disse Anna Rita Cerqueira. Maravilhosa", elogiou uma fã. "Nem filtro da conta de tanta perfeição", declarou outra. 