Vitória Strada compartilhou foto relaxando em banheira Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2026 15:39

Rio - Vitória Strada mostrou os registros da estadia em São Roque, no interior de São Paulo. e recebeu diversos elogios ao aparecer relaxando em uma banheira. O clique foi publicado neste sábado (24) nas redes sociais da artista.

"Disconnecting [desconectando, em português]", escreveu na legenda.

A beleza de Vitória Strada foi exaltada pelas amigas e seguidores. "Feliz em ver vc feliz, amiga. Aproveite muito!!", comentou Kefera. "Que energia gostosa", disse Anna Rita Cerqueira. Maravilhosa", elogiou uma fã. "Nem filtro da conta de tanta perfeição", declarou outra.