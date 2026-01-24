Fã confundiu Ney Matogrosso com Caetano Veloso - Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2026 14:52

Rio - Ney Matogrosso compartilhou um vídeo na noite de sexta-feira (23) do momento em que foi confundido por um ambulante com Caetano Veloso durante abordagem na Bahia. O fã elogia a trajetória do artista, mas acaba errando o nome dele.

"Um dos melhores cantores do Brasil está aqui. Ele, da geração de Elis Regina, de todos os MPBs do Brasil, está aqui com a gente, na Bahia, Salvador, e você, que está aí, venha para cá. Aqui temos o cantor número um: Caetano Veloso. Opa! Ney Matogrosso!", corrigiu o vendedor.

A postura de Ney Matogrosso com a confusão do rapaz chamou atenção dos seguidores. "Ele na maior calma e paciência, sorrindo...Que lindo !!!! Ney é muito especial", elogiou um perfil. "Você é um querido", disse outro. "Sempre respeitoso. Adoro", afirmou um terceiro.