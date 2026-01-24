Ex-BBB Patrícia Leitte descobre sexo do bebê em chá revelaçãoReprodução / Instagram
Ex-BBB Patrícia Leitte descobre sexo do bebê em chá revelação
Neném é fruto do casamento com o médico Lucas Teixeira
Ex-BBB Patrícia Leitte descobre sexo do bebê em chá revelação
Neném é fruto do casamento com o médico Lucas Teixeira
Pedro Bial se pronuncia após mulher e filha sofrerem assalto
'A polícia está mergulhada no caso, na busca por essa quadrilha', disse a nota
Bianca Andrade mostra resultado de harmonização no bumbum e divide opiniões
Influenciadora digital ressaltou a satisfação com o procedimento: 'Tampou todas as minhas celulites'
Paolla Oliveira celebra 20 anos de carreira
'Ser atriz me ensinou a buscar, trocar e encontrar o outro', disse a artista
Carlinhos Maia abre o jogo sobre suposto affair
Influenciador reclamou da pressão dos fãs em torno de sua vida amorosa
Vincius Jr. reage a clique nu de Virginia Fonseca
Casal oficializou namoro em outubro de 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.