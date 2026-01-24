Ex-BBB Patrícia Leitte descobre sexo do bebê em chá revelação - Reprodução / Instagram

24/01/2026

Rio - Grávida do segundo filho, a ex-BBB Patrícia Leitte descobriu que está à espera de um menino, que se chamará Isaac Lucca, durante o chá revelação revelação realizado em Fortaleza, Ceará, nesta sexta-feira (23). O neném é fruto do casamento com o médico Lucas Teixeira.

"Vem, Issac Lucca. Obrigada, Jesus", legendou a gravidinha. A revelação aconteceu através de fumaça azul, que indicou o gênero. Patrícia contou que o primeiro nome do filho significa "promessa": "E ele é exatamente isso: o cumprimento fiel de tudo o que Deus nos prometeu".

A celebração aconteceu em frente ao mar e contou com decoração em branco, com detalhes dourado. Numa publicação seguinte, a influenciadora digital ressaltou as dificuldades que enfrentou para engravidar, incluindo o procedimento de fertilização in vitro (FIV):

"Nossa caminhada até aqui não foi fácil. Foram anos de espera, lágrimas, orações silenciosas, fé provada e um testemunho que só Deus conhece por completo. Passamos por uma fertilização in vitro, por processos difíceis, por momentos em que só a esperança em Deus nos manteve de pé", escreveu ela, que comemorou, destacando a fé:

"E hoje, com o coração transbordando, podemos dizer: valeu a pena esperar. Deus não se atrasou. Ele nos honrou no tempo perfeito. Isaac Lucca é prova viva de que Deus cumpre Suas promessas, de que o milagre chega, de que a última palavra sempre vem do céu", concluiu. Patrícia também é mãe de Michel, de 19 anos, fruto de um relacionamento anterior.