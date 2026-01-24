Bianca Andrade mostra resultado de harmonização no bumbum e divide opiniões - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 24/01/2026 09:54

Rio - Bianca Andrade exibiu nas redes sociais, nesta sexta-feira (23), o resultado da harmonização no seu bumbum. A influenciadora digital ressaltou a satisfação com o procedimento estético. O registro, no entanto, dividiu opiniões entre os internautas.

"Gente, com todo respeito, eu vou ter mostrar uma coisa para vocês. Olha isso aqui. Eu fiz harmonização no bumbum. Não sei se está dando para ver. Não está inacreditável? Tampou todas as minhas celulites", falou a empresária, ao mostrar os glúteos. O responsável pelo procedimento foi o médico Wellinthon Verginelli.

A ex-'BBB 20' recebeu elogios. "Está muito lindo", comentou uma seguidora. "Perfeito", disse uma admiradora. "Está gata", exaltou uma mulher. "Eu achei lindo", escreveu outra pessoa.

Por outro lado, recebeu críticas. "Não gostei. Achei torto, sei lá. Está estranho", detonou uma usuária do Instagram. "Está inacreditável sim, e também estranho", disparou uma internauta. "Desproporcional", comentou mais alguém.