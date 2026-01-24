De biquíni, Eliana se despede das férias: ’Energia recarregada’ - Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2026 12:42

Rio - Eliana utilizou as redes sociais, na manhã deste sábado (24), para se despedir das férias, mas não revelou o destino. A apresentadora aproveitou o momento de descanso ao lado do marido, Adriano Ricco, e dos filhos, Arthur, de 13 anos, e Manuela, de 8, antes de estrear o novo programa na TV Globo, "Em Família com Eliana".

fotogaleria

"Energia recarregada para iniciar uma nova fase de muito trabalho e dedicação às novidades que vêm por aí. Foram dias de profundo contato com a natureza, boas risadas com a família e amigos, reflexões sobre a vida, um balanço do ano que passou e do que está por vir. Tudo isso repleto de oração e gratidão".

"Pode chegar, 'Em Família com Eliana'. Estou pronta para trabalhar muito, fazer acontecer e viver esse programa lindo ao lado de vocês que me acompanham há anos e minha equipe maravilhosa! Vamos". A atração, exibida aos domingos, tem previsão de estreia para março deste ano.

A loira compartilhou cliques da viagem, esbanjando beleza ao posar, inclusive, de biquíni. Além da família, apresentadora também curtiu o lugar praiano ao lado de amigos. A caçula é fruto do casamento atual, enquanto o primogênito nasceu do relacionamento anterior com João Marcello Bôscoli.