Luísa Sonza exibe curvas em dia de praia na Bahia - Reprodução / Instagram

Luísa Sonza exibe curvas em dia de praia na BahiaReprodução / Instagram

Publicado 26/01/2026 11:10

Rio - Luísa Sonza, de 27 anos, mostrou nas redes sociais, neste domingo (25), uma sequência de cliques aproveitando a viagem em Itapuã, na Bahia. A cantora exibiu as curvas em dia de praia e recebeu elogios de internautas.

fotogaleria

Vestindo cropped com bandeira do Brasil e parte de baixo do biquíni, a dona do hit "Escândalo Íntimo" posou para cliques em vários ângulos, inclusive, mostrando o bumbum. Luísa também se refrescou ao beber água de coco.

O post recebeu muito comentários. "Linda", exaltou uma fã. "Maravilhosa demais", disse uma admiradora. "Linda e deusa", declarou uma usuária do Instagram. "Belíssima", opinou uma pessoa. "Perfeita", disse mais um internauta.

A cantora estava no local para participar do Festival de Verão Salvador. neste domingo. A loira se apresentou no Palco Ponte. No mesmo dia, o evento também contou com shows de Léo Santana, Wesley Safadão, Péricles Belo e mais.