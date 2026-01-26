Neymar reage a críticas e rebate internauta que chama Amanda Kimberlly de 'amante' - Reprodução / Instagram

Neymar reage a críticas e rebate internauta que chama Amanda Kimberlly de 'amante'Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2026 15:34

Rio - Neymar, de 33 anos, usou as redes sociais neste domingo (25) para rebater críticas direcionadas à sua mãe, Nadine Gonçalves, e à modelo Amanda Kimberlly, mãe de sua filha Helena. O jogador do Santos comentou diretamente em um vídeo que viralizou nas plataformas digitais, no qual uma influenciadora faz ataques à família do atleta. “Como fala merda”, escreveu o camisa 10.

A repercussão começou após Nadine receber críticas por ter convidado Amanda Kimberlly e a neta Helena para a comemoração de seu aniversário de 59 anos. No vídeo, a influenciadora questiona a presença da modelo no evento e se refere a ela como “ex-amante”, além de direcionar comentários ofensivos à mãe do jogador.

A celebração aconteceu de forma discreta, com poucos registros públicos. Um dos raros momentos compartilhados partiu de Amanda Kimberlly, que publicou uma foto de Nadine brincando com a neta, o que acabou alimentando a discussão nas redes sociais.

À época do envolvimento entre Neymar e Amanda, o jogador estava oficialmente solteiro. A modelo já se manifestou anteriormente sobre o assunto e negou qualquer relação extraconjugal. “Não, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento. Pelo menos, pra mim, foi esclarecido que todos os envolvidos estavam solteiros”, declarou.