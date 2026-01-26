Cassio Scapin Reprodução / Instagram
Scapin integra as apresentações da escola da Zona Norte há mais de 15 anos. O ator frequenta os desfiles desde o período em que as agremiações ocupavam a Avenida Tiradentes, antes da inauguração do atual Sambódromo em 1991. Ele também já trabalhou em montagens de carros alegóricos para a escola Vai-Vai.
Para o desfile deste ano, a Mocidade Alegre apresenta o enredo "Malunga Léa - Rapsódia de uma Deusa Negra", que presta homenagem à atriz Léa Garcia, falecida em 2023. Além de Cassio Scapin, o ensaio técnico contou com a presença de outras figuras públicas, como a médica e ex-BBB Thelma Assis, que também confirmou participação no desfile oficial da agremiação.
