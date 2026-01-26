Cassio Scapin - Reprodução / Instagram

Cassio Scapin Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2026 13:30

Rio - Cassio Scapin, de 61 anos, participou do ensaio técnico da Mocidade Alegre no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, no último semana, e recebeu o carinho do público presente. O ator mostrou muito samba no pé e foi lembrado pelo personagem Nino, do programa "Castelo Rá-Tim-Bum".

fotogaleria

Scapin integra as apresentações da escola da Zona Norte há mais de 15 anos. O ator frequenta os desfiles desde o período em que as agremiações ocupavam a Avenida Tiradentes, antes da inauguração do atual Sambódromo em 1991. Ele também já trabalhou em montagens de carros alegóricos para a escola Vai-Vai.



Para o desfile deste ano, a Mocidade Alegre apresenta o enredo "Malunga Léa - Rapsódia de uma Deusa Negra", que presta homenagem à atriz Léa Garcia, falecida em 2023. Além de Cassio Scapin, o ensaio técnico contou com a presença de outras figuras públicas, como a médica e ex-BBB Thelma Assis, que também confirmou participação no desfile oficial da agremiação. Scapin integra as apresentações da escola da Zona Norte há mais de 15 anos. O ator frequenta os desfiles desde o período em que as agremiações ocupavam a Avenida Tiradentes, antes da inauguração do atual Sambódromo em 1991. Ele também já trabalhou em montagens de carros alegóricos para a escola Vai-Vai.Para o desfile deste ano, a Mocidade Alegre apresenta o enredo "Malunga Léa - Rapsódia de uma Deusa Negra", que presta homenagem à atriz Léa Garcia, falecida em 2023. Além de Cassio Scapin, o ensaio técnico contou com a presença de outras figuras públicas, como a médica e ex-BBB Thelma Assis, que também confirmou participação no desfile oficial da agremiação.

Assista ao vídeo do momento: