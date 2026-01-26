Astrid Fontenelle é furtada em Belém e Zeca Camargo pede ajuda - Reprodução de vídeo / Instagram

Astrid Fontenelle é furtada em Belém e Zeca Camargo pede ajudaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 26/01/2026 10:34

Rio - Zeca Camargo usou as redes sociais, neste domingo (25), para contar que Astrid Fontenelle teve o celular furtado em Belém, no Pará. O apresentador pediu ajuda para tentar recuperar o aparelho. Os dois - que viajaram a trabalho - agradeceram o apoio, ressaltando que ela está bem.



fotogaleria

"A gente estava passeando na Praça da República e o celular dela foi furtado. Estamos correndo atrás, fazendo o BO [Boletim de Ocorrência], mas se, porventura, alguém encontrar esse celular ou tiver algum notícia, fala comigo no direct. Vocês tem a minha gratidão imensa, sei como a cidade sempre nos recebeu bem e seguirá recebendo. O telefone da Astrid está aí, voando, e estamos atrás. Se tiver alguma notícia fala com a gente. Super obrigado", disse Zeca.



Em outro registro, eles agradeceram o apoio dos moradores e autoridades locais. "Muito obrigada, mas obrigada do fundo do coração e com emoção", falou Astrid. Zeca complementou: "Porque a gente comunicou aqui que a Astrid sofreu um furto, não aconteceu nada com ela. O telefone sumiu, uma coisa super desagradável. E a gente recebeu um carinho enorme de Belém, do Pará, de todo mundo".



"Chega a ser comovente porque as pessoas ficam constrangidas. Não deixaram de nos acolher no meio da rua", falou a apresentadora, ao detalhar o apoio que recebeu de uma fã logo após ter sido furtada. "Todas as mensagens aqui no celular também. A gente se sentiu ainda mais querido, amado e protegido. [...] São super gentis. A gente contou com toda a competência e carinho. O delegado acionou todo mundo. Queremos agradecer a Polícia Militar. [...] Vocês foram incríveis. A gente se sentiu feliz aqui", ressaltou ele.

Sem poupar elogios para Belém, Zeca também contou que não conseguiram recuperar o celular, mas que as informações do aparelho foram apagadas, para que os criminosos não tenham acesso. Os apresentadores estavam na cidade para participarem de uma conversa aberta ao público numa livraria no Boulevard Shopping. "Debate riquíssimo sobre livros com uma plateia lotada", escreveu.