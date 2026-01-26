André Luiz Frambach - Reprodução de vídeo

Publicado 26/01/2026 08:27

Rio - Marido de Larissa Manoela, André Luiz Frambach usou o Instagram Stories, neste domingo (25), para pedir desculpas por um comentário feito contra Ana Paula Renault durante a participação dela no "BBB 16". Na época, ele escreveu no X, antigo Twitter: 'Alguém dá um soco na cara da Ana Paula, por favor'. Em vídeo, o ator se retratou em relação ao caso e admitiu o erro.

"Quero começar pedindo desculpa por uma postagem que eu fiz no Twitter. Em 2016, uma postagem, uma brincadeira, que não deveria ter sido tratada como brincadeira, que de alguma forma incentiva sim a agressão, a violência, coisas que não retratatam quem é o André, não retratatam o meu caráter, a minha educação, mas que infelizmente numa brincadeira, eu falei errado", afirmou o artista.



"Eu não posso voltar atrás, eu tenho que hoje vir e pedir desculpas. Eu tenho que hoje me retratar por algo que aconteceu há 10 anos, mas que aconteceu. Por isso que estou aqui, para pedir desculpa para todas as mulheres, pra todo mundo que se sentiu ofendido e, principalmente, para Ana Paula, que foi quem eu escrevi e quem estava participando do programa", declarou.

Em seguida, ele explicou o contexto da publicação. "Quando eu falei em relação à visão da Ana Paula do mau-caratismo do outro jogador, que posteriormente veio a ser expulso, eu não estava falando não só deles, como de ninguém como seres humanos fora do programa. Estava falando deles como participantes, jogadores", reforçou.

"Quando falei que a Ana Paula chegou nele como mau-caratismo, que talvez tenha dentro dela, foi no sentido dela ter experienciado e vivênciado não só esse programa, como outro reality show, e tenha visto e vivenciado muitas coisas, e por isso ela tem esse feeling de enxergar e se atentar a coisas que outras pessoas que nunca viveram o programa não tinham", complementou.

Elogio a Matheus



Frambach também esclareceu um elogio que fez a Matheus, do "BBB 26", no X, recentemente. O brother, que está no paredão, é assunto dentro e fora da casa por reproduzir falas apontadas como preconceituosas.

"Quando eu falei que ele era gigante no Twitter, eu estava falando única e exclusivamente dele como jogador, quando ele tinha acabado de sair do Quarto Branco,... e ele foi para o Jogo da Discórdia sem medo de falar tudo o que ele falou. O que não tem nada a ver com as atitudes e falas que ele está tendo nesta fase do jogo.... Eu jamais passaria pano para atitudes ou falas preconceituosas, que influenciam ou incentivam a violência", garantiu.

