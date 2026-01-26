Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Anitta recebe MC Cabelinho, Pedro Sampaio e Melody em show no Rio
Celebridades

Anitta recebe MC Cabelinho, Pedro Sampaio e Melody em show no Rio

Cantora apresentou ensaio pré-carnaval, neste domingo (25)

Mais artigos de O Dia
O Dia
Anitta recebe MC Cabelinho em show pré-carnaval no Rio
Anitta posa para cliques nos bastidores de show
Anitta
Anitta aposta em look inspirado no signo de peixes para show no Rio
Anitta canta hits em ensaio pré-carnaval
Anitta faz show pré-carnaval
Anitta se apresenta no Rio
Anitta agita fãs em ensaio pré-carnaval no Rio
MC Cabelinho
MC Cabelinho e Anitta
Pedro Sampaio
Pedro Sampaio e Anitta
Melody
Melody e Anitta dançam em show
Melody, Anitta e Pedro Sampaio
Rodrigo Simas
Bianca Andrade
Marcella Rica
Gabi Melim
Publicidade
Rio - Anitta apresentou seu show pré-carnaval no Riocentro, Zona Sudoeste, neste domingo (25). Vestindo look inspirado no signo de peixes - seguindo a temática "Cosmos" -, a cantora foi prestigiada por famosos e recebeu convidados.
MC Cabelinho subiu ao palco junto com a anfitriã. Os dois cantaram a música que fizeram em colaboração, "Até o Céu". Em seguida, foi a vez da Girl From Rio e Pedro Sampaio agitarem os fãs com as músicas "Bota Um Funk", "Cavalinho" e mais. Usando capacete, Melody foi recepcionada com aplausos. O tio performou o hit "Jetski".  
O repertório contou com mais sucessos, como as canções "São Paulo", "Gostosin", "Só Pra Tu" e "Cheio de Vontade". Através das redes sociais, Anitta celebrou o show. "Rio, muito obrigada por hoje. Que 'Ensaio' maravilhoso". Rodrigo Simas, Bianca Andrade, Marcella Rica e Gabi Melim estiveram presentes.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]