Anitta recebe MC Cabelinho, Pedro Sampaio e Melody em show no Rio

Rio - Anitta apresentou seu show pré-carnaval no Riocentro, Zona Sudoeste, neste domingo (25). Vestindo look inspirado no signo de peixes - seguindo a temática "Cosmos" -, a cantora foi prestigiada por famosos e recebeu convidados.

MC Cabelinho subiu ao palco junto com a anfitriã. Os dois cantaram a música que fizeram em colaboração, "Até o Céu". Em seguida, foi a vez da Girl From Rio e Pedro Sampaio agitarem os fãs com as músicas "Bota Um Funk", "Cavalinho" e mais. Usando capacete, Melody foi recepcionada com aplausos. O tio performou o hit "Jetski".

O repertório contou com mais sucessos, como as canções "São Paulo", "Gostosin", "Só Pra Tu" e "Cheio de Vontade". Através das redes sociais, Anitta celebrou o show. "Rio, muito obrigada por hoje. Que 'Ensaio' maravilhoso". Rodrigo Simas, Bianca Andrade, Marcella Rica e Gabi Melim estiveram presentes.

Rio, vocês deram o nome hoje pic.twitter.com/XNlZ1iYMPT — Anitta (@Anitta) January 26, 2026

