Luana Piovani critica Ana Castela - Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2026 09:28

Rio - Luana Piovani detonou Ana Castela, neste domingo (25), após a cantora publicar nas redes sociais um vídeo caindo de jetski durante as férias. A atriz também fez parte de uma publicação que falava sobre os perigos de pilotar a "embarcação sem responsabilidade".



"Toma vergonha, Ana Castela. Melhor chamar alguém para cuidar da sua imagem. C*g*d* atrás de c*ag*d*", comentou Luana. Ela também foi mencionada num post que alertava sobre a situação:

"Você viu o vídeo da Ana Castela caindo do jetski? O que parece uma brincadeira pode esconder um problema sério. "É uma embarcação que exige uma habilitação específica (motonauta) e responsabilidade. Pilotar sem a licença é uma infração grave".

O registro citado foi publicado pelo amigo da cantora, Odorico Reis, na última quarta (21), durante viagem em Balneário Camboriú, Santa Catarina. No vídeo, Ana apareceu pilotando o jetski com o influenciador digital na garupa. Depois de tentar fazer uma curva, a 'Boiadeira' perdeu o equilíbrio e os dois caíram na água.

