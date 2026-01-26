Luana Piovani critica Ana Castela Reprodução / Instagram
Luana Piovani detona Ana Castela após vídeo em jetski: 'Toma vergonha'
Atriz também fez parte de uma publicação que falava sobre pilotar 'embarcação sem responsabilidade'; entenda
Gracyanne Barbosa troca beijos com novo affair em evento
Musa fitness assumiu romance após fim de relação com Belo
Klebber Toledo publica declaração para a filha: 'Te amo cada dia mais'
Ator refletiu sobre paternidade após o nascimento de Clara
Luan Pereira e namorada vão morar juntos após 4 meses de relacionamento
Casal anunciou a novidade nesta segunda-feira (26)
Caetano Veloso surge ao lado de Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Ney Matogrosso em Salvador
Luíza Sonza e Mariana Ximenes também estiveram no cliques
Lexa comenta emoção de acompanhar parto de Gabi Luthai
'Ver uma grande amiga dando à luz foi surreal', afirmou a cantora
Gil do Vigor rebate internauta após ser questionado sobre formação acadêmica
Ex-BBB relembrou trajetória ao responder comentário nas redes sociais
