Munik Nunes foi a campeã da 16ª temporada do reality show Reprodução/Instagram
Munik Nunes celebra 10 anos da vitória no 'BBB 16'
Influenciadora relembrou triunfo no reality show da TV Globo
Munik Nunes celebra 10 anos da vitória no 'BBB 16'
Influenciadora relembrou triunfo no reality show da TV Globo
Val Marchiori começa radioterapia e relata apreensão com nova fase do tratamento: 'Medo do desconhecido'
Influenciadora compartilha início de 15 sessões e fala sobre insegurança e fé durante o processo
Drica Moraes faz alerta após ter telefone clonado: 'Não caiam nessa'
Criminosos usaram inteligência artificial para simular voz da atriz
Neymar e Bruna Biancardi celebram 9 meses de Mel com festa intimista
Influenciadora publicou registros da celebração no Instagram
Discreto, filho de Wagner Moura surpreende ao postar fotos e recebe elogios: 'Tem o molho do pai'
Bem Moura, de 19 anos, é fruto da união do ator com Sandra Delgado
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro descobrem sexo do primeiro filho
Cantora revelou gravidez da mulher em março
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.