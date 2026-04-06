Munik Nunes foi a campeã da 16ª temporada do reality show - Reprodução/Instagram

Munik Nunes foi a campeã da 16ª temporada do reality show Reprodução/Instagram

Publicado 06/04/2026 21:33

Rio - Munik Nunes compartilhou imagens na noite desta segunda-feira (6) da celebração intimista dos 10 anos da vitória no "BBB 16" da TV Globo. A influenciadora disputou a final do reality show contra Maria Cláudia e se consagrou campeã da temporada com 61,59% dos votos.

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"Quando penso que as comemorações chegaram ao fim, sou pega de surpresa com essa homenagem aos 10 anos da minha vitória no 'BBB'. Vocês não imaginam o que senti! Queria agradecer ao Jon, que ao lado da minha família e amigos, organizou esse momento tão especial. Eu amo muito vocês", afirmou ela.

A comemoração surpresa planejada por amigos e familiares da ex-BBB teve bolo decorado com a foto do anúncio de Munik Nunes como participante do reality, cupcakes, balões que formavam o nome 'BBB 16' e um buquê de rosas vermelhas.