Drica Moraes tem celular clonado e alerta seguidores - Reprodução/Instagram

Drica Moraes tem celular clonado e alerta seguidores Reprodução/Instagram

Publicado 06/04/2026 19:54

Rio - Drica Moraes, de 56 anos, alertou os seguidores após o telefone ser clonado e criminosos se passarem por ela para aplicar golpes. A atriz relatou que amigos e familiares estão sendo alvos de mensagens de voz criadas por inteligência artificial.

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"Olá, queridos. Estou aqui passando mais uma vez para incomodar vocês porque estou sendo incomodada com um novo golpe. Estão novamente ligando para os meus contatos via WhatsApp, mandando mensagem de áudio usando uma inteligência artificial para dizer que o meu telefone mudou", explicou.

A artista contou que não tem o hábito de enviar áudios e quando necessário liga para a pessoa com quem deseja falar. "Estou sendo combalida diariamente com pessoas que me ligam perguntando se eu mudei mesmo de telefone, se eu tô pedindo dinheiro ou simplesmente a pessoa não liga nem pra pedir dinheiro, só pra ter alguma informação a mais pra você que está sendo abordado pela falsa Drica, tá?".

Em publicação nas redes sociais, Drica Moraes reforçou o aviso e mostrou a mensagem que é enviada pelos criminosos. "Golpe! Chateação! Clonaram meu celular: familiares e amigos tem recebido uma mensagem por áudio. Bem mal feita por sinal. Não caiam nessa baranga….", escreveu.