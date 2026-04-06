Drica Moraes tem celular clonado e alerta seguidores Reprodução/Instagram
Drica Moraes faz alerta após ter telefone clonado: 'Não caiam nessa'
Criminosos usaram inteligência artificial para simular voz da atriz
Drica Moraes faz alerta após ter telefone clonado: 'Não caiam nessa'
Criminosos usaram inteligência artificial para simular voz da atriz
Neymar e Bruna Biancardi celebram 9 meses de Mel com festa intimista em família
Influenciadora publicou registros da festinha no Instagram
Discreto, filho de Wagner Moura surpreende ao postar fotos e recebe elogios: 'Tem o molho do pai'
Bem Moura, de 19 anos, é fruto da união do ator com Sandra Delgado
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro descobrem sexo do primeiro filho
Cantora revelou gravidez da mulher em março
Belo se declara para namorada em show em Paraty: 'Quando for a lua de mel, a gente vai ter que vir para cá'
Cantor interrompe apresentação para celebrar dois anos de relacionamento e dedicar música à influenciadora
Ana Paula Siebert exibe ovo de Páscoa de R$ 20 mil e publicação divide opiniões nas redes
Influenciadora mostra item de luxo durante celebração em família e gera repercussão online
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.