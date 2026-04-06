Virginia Fonseca comemorou aniversário de 27 anos - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca comemorou aniversário de 27 anos Reprodução/Instagram

Publicado 06/04/2026 18:10

Rio - Virginia Fonseca usou as redes sociais para refletir sobre o aniversário de 27 anos, completados nesta segunda-feira (6). A rainha de bateria da Grande Rio compartilhou uma série de fotos da comemoração da data especial.

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"Hoje inicio um novo ciclo na minha vida e só tenho a agradecer a Deus por absolutamente tudo!! Deixo meus 26 anos com sentimento de dever cumprido, na verdade, mais que dever cumprido, sinto que evoluí 10 anos em 1...Aprendi muita coisa com 26 anos e me sinto pronta pra aprender ainda mais com 27!!", escreveu na legenda.

"Peço a Deus pela minha saúde e dos meus, sabedoria, amor, paz e muitas bênçãos. Toda honra e glória a Deus, 2026 é nosso e obrigada todos que estão tirando um tempinho das suas vidas pra me desejar coisas lindas só gratidão", concluiu Virginia.