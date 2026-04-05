Virginia ganha festa surpresa em Madri pelos 27 anos Reprodução / Instagram
Pelas redes sociais, Virginia compartilhou com os mais de 54 milhões de seguidores detalhes da celebração, que teve início exatamente à meia-noite no horário local, cinco horas à frente do Brasil.
A surpresa foi registrada em vídeo. A influenciadora entra em um quarto escuro e, ao acender das luzes, é recebida com confetes e o coro de “Parabéns pra Você”.
A decoração seguiu uma proposta romântica, com muitas rosas vermelhas, docinhos variados e um bolo branco de dois andares. Um painel improvisado com letreiro neon, cortinas e bexigas completou o cenário.
Amiga e sócia da influenciadora, Samara Pink publicou um dos registros e escreveu: “Que nesse novo ciclo, Deus te entregue o incrível Dele. Te amo”.
Em outro momento, Virginia aparece atrás do bolo. Antes de soprar as velas, fecha os olhos e faz um pedido, encerrando a primeira comemoração da data.
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