Virginia ganha festa surpresa em Madri pelos 27 anos - Reprodução / Instagram

Virginia ganha festa surpresa em Madri pelos 27 anos Reprodução / Instagram

Publicado 05/04/2026 22:04

Rio -Virginia Fonseca ganhou uma festa surpresa ao completar 27 anos, durante temporada em Madri. A comemoração aconteceu na mansão do jogador Vini Jr., onde ela está hospedada ao lado dos filhos e de amigos próximos do casal.

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Pelas redes sociais, Virginia compartilhou com os mais de 54 milhões de seguidores detalhes da celebração, que teve início exatamente à meia-noite no horário local, cinco horas à frente do Brasil.A surpresa foi registrada em vídeo. A influenciadora entra em um quarto escuro e, ao acender das luzes, é recebida com confetes e o coro de “Parabéns pra Você”.A decoração seguiu uma proposta romântica, com muitas rosas vermelhas, docinhos variados e um bolo branco de dois andares. Um painel improvisado com letreiro neon, cortinas e bexigas completou o cenário.Amiga e sócia da influenciadora, Samara Pink publicou um dos registros e escreveu: “Que nesse novo ciclo, Deus te entregue o incrível Dele. Te amo”.Em outro momento, Virginia aparece atrás do bolo. Antes de soprar as velas, fecha os olhos e faz um pedido, encerrando a primeira comemoração da data.