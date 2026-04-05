Latino rebate comentários sobre filha com Kelly Key não parecer com ele - Reprodução / Instagram

Latino rebate comentários sobre filha com Kelly Key não parecer com ele Reprodução / Instagram

Publicado 05/04/2026 15:49

Rio - O cantor Latino decidiu se manifestar após uma onda de comentários nas redes sociais envolvendo a aparência da filha, Suzanna Freitas. A jovem, de 25 anos, fruto do antigo relacionamento do artista com Kelly Key, virou assunto depois que internautas passaram a comparar seus traços físicos com os dos pais.



A repercussão ganhou força a partir de publicações em perfis de fofoca, onde usuários afirmavam que Suzanna “não tem nada do pai” e destacavam a semelhança com a mãe. A discussão rapidamente se espalhou, com comentários irônicos que chegaram a atingir o próprio cantor, que vem sendo criticado após fazer harmonização facial e mudar a aparência do rosto.



Diante da situação, Latino optou por responder. "Talvez, na época, o universo o tenha clonado de forma paterna, né! Nada nessa vida é 100%. Parecer com a mãe é mole! Quero ver herdar o coração do pai altruísta…”. Na sequência, completou: “Que não só abdicou de tudo, mas que também carrega o verdadeiro DNA do divino. #Falei”.



