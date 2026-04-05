Jaqueline Oliveira e Murilo Endres se emocionam no primeiro jogo de vôlei do filho, Arthur - Reprodução / Instagram

Jaqueline Oliveira e Murilo Endres se emocionam no primeiro jogo de vôlei do filho, ArthurReprodução / Instagram

Publicado 05/04/2026 13:38

Rio - Bicampeões olímpicos, Jaqueline Carvalho e Murilo Endres se emocionaram ao verem o filho, Arthur, de 12 anos, seguindo seus passos. Através das redes sociais, neste sábado (4), a atleta mostrou o primeiro jogo de vôlei do primogênito num ginásio em Diadema, São Paulo, e ressaltou o "orgulho".

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"Que alegria ver seu primeiro jogo, filho. E ao mesmo tempo sofrer ali, torcendo e vibrando a cada ponto, acompanhando de pertinho a sua evolução a cada dia. Dá até um orgulho que nem cabe no peito. E pensar que só fazem 3 meses desde que você começou, mas a sua dedicação, vontade e brilho no olhar mostram o quanto você ama o que está fazendo. Eu e seu pai que o digamos, né? Toda hora tem que jogar vôlei com você porque você simplesmente não para", iniciou Jaque.



"Mas a verdade é que somos muito felizes por viver esse momento ao seu lado, por estar presente em cada passo, cada conquista e aprendizado. Então tá, né… agora temos um oposto em casa. Mas, acima de qualquer posição, queremos que você seja feliz, seja quem você quiser ser, dentro e fora da quadra. Estaremos sempre aqui, na torcida, te apoiando em tudo! Te amamos, filho".

Jaque compartilhou um compilado de registros, inclusive do momento em que estava assistindo ao jogo com o marido. "Os pais emocionados. [...] E é só um amistoso. Olha o olhinho cheio de lágrima. Tão bonitinha essa fase", falou a mãe coruja.