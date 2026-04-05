Erika Januza curte fim de semana romântico com Arlindinho em hotel de luxoReprodução / Instagram

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Rio - Erika Januza escolheu um cenário de luxo para aproveitar o fim de semana ao lado do namorado, o sambista Arlindinho. Neste domingo (5), a artista compartilhou nas redes sociais registros do momento a dois em um hotel cinco estrelas no Rio de Janeiro, com direito a vista privilegiada para o Pão de Açúcar.
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Erika Januza curte fim de semana romântico com Arlindinho em hotel de luxo - Reprodução / Instagram
Erika Januza curte fim de semana romântico com Arlindinho em hotel de luxo - Reprodução / Instagram

Nas imagens publicadas, o casal aparece em momentos de descanso à beira da piscina. Em uma das fotos, Erika surge abraçada ao cantor e escreveu: “Arlindinho, obrigada pelo fim de semana gostoso!”.

Os dois estão hospedados no Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, um dos empreendimentos mais luxuosos da cidade. As diárias no local, para duas pessoas, podem ultrapassar os R$ 5 mil, a depender do tipo de acomodação e da época.

Erika Januza e Arlindinho mantêm o relacionamento desde outubro do ano passado e tornaram o romance público em dezembro. 