Erika Januza curte fim de semana romântico com Arlindinho em hotel de luxo - Reprodução / Instagram

Erika Januza curte fim de semana romântico com Arlindinho em hotel de luxoReprodução / Instagram

Publicado 05/04/2026 18:41

Rio - Erika Januza escolheu um cenário de luxo para aproveitar o fim de semana ao lado do namorado, o sambista Arlindinho. Neste domingo (5), a artista compartilhou nas redes sociais registros do momento a dois em um hotel cinco estrelas no Rio de Janeiro, com direito a vista privilegiada para o Pão de Açúcar.