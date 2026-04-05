Virginia Fonseca e mais famosos comemoram a Páscoa em família - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca e mais famosos comemoram a Páscoa em famíliaReprodução / Instagram

Publicado 05/04/2026 11:19

Rio - Vários famosos comemoraram a Páscoa ao lado dos familiares, neste domingo (5). A data celebra a ressurreição de Jesus Cristo na fé cristã. Através das redes sociais, as personalidades compartilharam registros do momento especial que teve direito a atividades, incluindo "caça aos ovos", um dos símbolos da festividade.

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A influenciadora digital Virginia Fonseca preparou uma surpresa para os filhos, Maria Alice, de 4 anos, Mari Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Eles estão em Madri, na Espanha, onde mora o namorado da empresária, o jogador de futebol Vini Jr.

As crianças se divertiram ao procurar as cestas com chocolates. A celebração também contou com atores vestidos de coelhos e decoração personalizada. Virginia também coloriu desenhos ao lado dos filhos. "Nosso momento", escreveu ela. Os pequenos são frutos do antigo casamento com o cantor Zé Felipe.

"Passando com meus filhos para desejar uma feliz e abençoada Páscoa a todos. Hoje é dia de celebrar a ressurreição de Jesus Cristo e agradecer por tudo que Ele fez por nós!!! Desejo um domingo lindo e abençoado para todos. Ele vive", exaltou Virginia.

A atriz Rafa Kalimann, que completou 33 anos na quinta (2), mostrou que aproveitou o fim de semana para celebrar o aniversário e a Páscoa. Ela reuniu amigos e familiares num rancho entre Goiânia e Anápolis, em Goiás. "Consegui reunir pessoas que são extremamente importantes para mim para passar alguns dias", contou a influenciadora.

A celebração também contou com a clássica caça aos ovos e gincana, além de brinquedos infláveis, como tobogã e futebol de sabão. A atriz, ainda, vibrou com a nova fase ao lado da filha, Zuza, de 2. "Com a mais importante de todas". A neném é fruto do relacionamento com Nattanzinho.

A apresentadora Tata Werneck acordou cedo, às 3h38, para surpreender a filha, Clara Maria, de 6 anos. "Eu acordei para colocar as surpresinhas de Páscoa... fazer aqueles negócios que eu amava muito que era colocar aquelas pegadas [de coelho] com as cenourinhas". A menina nasceu do casamento da humorista com o ator Rafa Vitti.

A apresentadora Sabrina Sato publicou uma mensagem repleta de fé. "A ressurreição de Cristo nos lembra que, mesmo depois da dor, da espera e dos dias difíceis, a vida sempre pode florescer outra vez. Que a pedra pode ser removida".

"Que todo fim também pode ser recomeço. Que esta Páscoa nos inspire a renovar a fé, suavizar o coração e reconhecer, com mais consciência, tudo o que já pode ser transformado em nós. Feliz Páscoa cheio de amor", concluiu a artista. Nos stories da mesma rede social, ela mostrou a filha, Zoe, com rosto pintado de 'coelhinho'. A menina é fruto da antiga relação com Duda Nagle. A comunicadora é casada com Nicolas Prattes desde janeiro do ano passado.

O ator Julio Rocha também comemorou a festividade ao lado da mulher, Karoline Kleine Buckstegge, e dos filhos, José, Eduardo e Sarah. "Celebrando juntos a Páscoa… não só como uma data, mas como o lembrete vivo do maior amor que já existiu. A ressurreição que nos deu esperança, e o amor que, mesmo nos dias difíceis, continua nos mantendo de pé… juntos".

"Que na sua casa nunca falte o essencial: fé para seguir quando o caminho pesa, amor para permanecer quando tudo tenta separar e paz para lembrar que Deus nunca saiu do controle. Da nossa família para a sua: Feliz Páscoa. Toda honra e toda glória ao Senhor", expressou o integrante do folhetim "Três Graças", da TV Globo.

Entre os registros que movimentaram as redes sociais neste domingo de Páscoa, o cantor Luan Santana também chamou atenção ao compartilhar um ensaio temático ao lado da mulher, Jade Magalhães, e da filha do casal, Serena, de 1 ano. Nas imagens, feitas ao ar livre, a menina apareceu com produções delicadas, incluindo um look de coelhinha e um vestido estampado, em meio a elementos clássicos da data.

Discretos quanto à exposição da herdeira, os dois optaram por registros que preservam a identidade da criança, mas destacam a atmosfera lúdica e afetuosa da celebração. “Feliz Páscoa. Que a luz da ressurreição ilumine nossos caminhos”, escreveu Jade na legenda.