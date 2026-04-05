Xande de Pilares celebra aniversário de 2 anos da filha, Estrela - Reprodução / Instagram

Xande de Pilares celebra aniversário de 2 anos da filha, EstrelaReprodução / Instagram

Publicado 05/04/2026 21:16

Rio - Xande de Pilares celebrou, neste domingo (5), o aniversário de 2 anos da filha caçula, Estrela, com uma festa caprichada na Zona Oeste do Rio e teve como tema a personagem Minnie Mouse.

fotogaleria

A aniversariante apareceu caracterizada como a personagem, em sintonia com a decoração, que reuniu mesa de doces personalizados e um bolo inspirado no universo da Disney. A celebração também marcou uma data especial para a família: a mãe da menina, a atriz e nutricionista Thay Pereira, conhecida nas redes como Mikimbeth, faz aniversário no mesmo dia.Nas redes sociais, o artista compartilhou uma mensagem dedicada à mulher e à filha. “Sou feliz demais por ter vocês na minha vida… E mais feliz ainda por saber que a sorte me encontrou duas vezes. Hoje é dia de comemorar, agradecer e exaltar as duas estrelas da minha vida, a estrela mãe e estrela filha. Parabéns, amo vocês!”, escreveu.Thay também publicou uma homenagem à filha. “Tempo, vai devagar! Só desejo as melhores coisas desse mundo minha filha, que Papai do céu te abençoe sempre e te livre de todo mal. Te amooo, nosso dia, meu presente”, declarou.Entre os convidados estavam nomes conhecidos do público, como o cantor Zeca Pagodinho e a apresentadora Regina Casé, que é madrinha da pequena.Estrela é a primeira filha de Thay Pereira. Xande também é pai de Alexandre Lucas e Alexandre Junior, de 26 e 25 anos.