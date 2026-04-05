Zeca Pagodinho mantém tradição e distribui ovos de Páscoa - Reprodução de vídeo / Instagram

Zeca Pagodinho mantém tradição e distribui ovos de PáscoaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 05/04/2026 12:20

Rio - Famosos mostraram nas redes sociais que distribuíram ovos de Páscoa em diferentes regiões do Rio. A ação fez a alegria da criançada e também dos adultos. A data, comemorada neste domingo (5), celebra a ressurreição de Jesus Cristo na fé cristã, mas também é marcada pelo consumo de chocolate.

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Zeca Pagodinho manteve a tradição e entregou ovos de chocolate em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O cantor adiantou a celebração e distribuiu as guloseimas neste sábado (4). "Boa Páscoa para todos. Vai começar a nossa festa. Vamos sair distribuindo ovos de Páscoa", falou o sambista. De carro, o cantor entregou chocolates aos moradores da região.

"Coelhinho da Páscoa chegou mais cedo em Xerém! Hoje teve distribuição de ovos de chocolate na região, com Zeca Pagodinho e sua família mantendo essa tradição de anos! Feliz Páscoa, família do samba! Que seja com muito amor, paz e samba, é claro", escreveu o perfil oficial do artista nas redes.

Filipe Ret teve a mesma atitude e saiu de carro pela Zona Sul do Rio, inclusive na Tavares Bastos, onde cresceu, distribuindo cerca de mil ovos de chocolate. Com ajuda de amigos e familiares, o rapper presenteou crianças, moradores e trabalhadores da região. "Feliz Páscoa, tá, meu amor?", desejou o cantor, ao surpreender uma fã com o gesto.

DJ Buarque também entregou ovos de Páscoa, mas resolveu inovar. "Hoje faremos a ação um pouquinho diferente. A gente sabe da importância de presentear as crianças com ovos de Páscoa, só que tem muitos pais que não conseguem proporcionar isso. Esse ano eu resolvi fazer diferente. Esse ano vou levar os ovinhos e, ao invés de dar para as crianças, vou dar para os pais. Para o pai ou a mãe levar para casa e poder construir memórias afetivas", contou ele. No vídeo publicado nesta sexta (4), ele mostrou o momento em que comprou os chocolates num mercado e distribuiu. O local exato, no entanto, não foi revelado.

A apresentadora Nicole Bahls preparou um dia especial para os vizinhos e filhos dos funcionários. As crianças foram recebidas com ovos de Páscoa e café da manhã caprichado. A influenciadora também "contou a verdadeira história e o significado da Páscoa" para os pequenos. Eles interagiram com coelhinhos, foram à capela e se divertiram com banho de piscina, no sítio de Nicole, em Itaboraí.

"Hoje o café foi mais que especial, cheio de carinho, sorrisos sinceros e olhares puros que nos lembram o verdadeiro significado da Páscoa: renovar a fé, praticar o bem e espalhar amor ao próximo. Estar com essas crianças, filhos de pessoas tão importantes no meu dia a dia, aquece o coração e me faz ter ainda mais certeza de que pequenos gestos transformam tudo. Que nunca nos falte amor, humildade e vontade de fazer o bem. Feliz Páscoa", legendou ela.