Dalton Mello prestigiou evento de novo projeto do irmão, Selton MelloVictor Chapetta/Brazil News
"Feliz Páscoa!!! Seu Dalton dando um trato nas orelhinhas que provavelmente eu queria arrancar! (risos)", escreveu Danton na legenda.
O clique rapidamente repercutiu entre os fãs, que destacaram a semelhança dos irmãos ainda crianças. "Que memória especial", comentou uma seguidora. "Que gracinhas", escreveu outra. Já uma terceira apontou: "Os mesmos rostinhos".
No fim de 2025, Dalton Mello foi homenageado em grande estilo durante seu aniversário. Ele recebeu um “Parabéns pra Você” em uma sessão especial do filme "Anaconda", que marcou a estreia de Selton em Hollywood. A comemoração aconteceu no tradicional Cine Odeon, reunindo convidados e um bolo temático em formato de cobra. A produção revisita o clássico lançado em 1997 e conta, além de Selton, com nomes como Paul Rudd e Jack Black no elenco.
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