Isabelle Drummond vai a show de Zeca Veloso no Rio em meio a rumores de romanceVictor Chapetta/BrazilNews
A atriz, que está no ar como a vilã Naiane em "Coração Acelerado", da TV Globo, virou alvo de comentários desde o início do ano, quando passou a ser vista em ambientes em comum com o músico, filho de Caetano Veloso e Paula Lavigne.
Na mesma noite, Caetano e Paula também prestigiaram o show do primogênito. O casal ainda é pai de Tom Veloso.
Os boatos começaram após Isabelle e Zeca assistirem juntos a uma apresentação de Caetano durante o Festival de Verão de Salvador, que contou com participação do cantor no palco.
O último relacionamento público de Isabelle foi com Tiago Iorc, encerrado em 2015. Já Zeca mantém a vida pessoal discreta e nunca assumiu namoro publicamente.
Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o suposto romance.
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