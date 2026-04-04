Isabelle Drummond vai a show de Zeca Veloso no Rio em meio a rumores de romanceVictor Chapetta/BrazilNews

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Rio - Isabelle Drummond, de 31 anos, marcou presença no show de Zeca Veloso na noite deste sábado (4), no Teatro Carlos Gomes, no Centro do Rio, em meio aos rumores de romance com o artista. 
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Isabelle Drummond assiste ao show de Zeca Veloso - Victor Chapetta/Brazil News
Da platéia, Caetano Veloso e Paula Lavigne assistem ao show de Zeca Veloso - Victor Chapetta/Brazil News
Zeca Veloso - Victor Chapetta/Brazil News

A atriz, que está no ar como a vilã Naiane em "Coração Acelerado", da TV Globo, virou alvo de comentários desde o início do ano, quando passou a ser vista em ambientes em comum com o músico, filho de Caetano Veloso e Paula Lavigne.

Na mesma noite, Caetano e Paula também prestigiaram o show do primogênito. O casal ainda é pai de Tom Veloso.

Os boatos começaram após Isabelle e Zeca assistirem juntos a uma apresentação de Caetano durante o Festival de Verão de Salvador, que contou com participação do cantor no palco.

O último relacionamento público de Isabelle foi com Tiago Iorc, encerrado em 2015. Já Zeca mantém a vida pessoal discreta e nunca assumiu namoro publicamente.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o suposto romance.