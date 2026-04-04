Isabelle Drummond vai a show de Zeca Veloso no Rio em meio a rumores de romance - Victor Chapetta/BrazilNews

Isabelle Drummond vai a show de Zeca Veloso no Rio em meio a rumores de romanceVictor Chapetta/BrazilNews

Publicado 04/04/2026 21:40

Rio - Isabelle Drummond, de 31 anos, marcou presença no show de Zeca Veloso na noite deste sábado (4), no Teatro Carlos Gomes, no Centro do Rio, em meio aos rumores de romance com o artista.