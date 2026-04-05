Marvvila volta aos palcos após retirada de tumor no ouvido - Divulgação

Marvvila volta aos palcos após retirada de tumor no ouvido Divulgação

Publicado 05/04/2026 16:42

Rio - Após um período de recuperação que exigiu pausa na agenda, a cantora Marvvila retomou os compromissos profissionais e voltou aos palcos no último sábado (4), em apresentação no Quintal da Lapa, no Rio.

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A artista, de 26 anos, passou por uma cirurgia no dia 17 de março para retirada de um tumor benigno no ouvido esquerdo. No mesmo procedimento, também realizou uma intervenção no nariz para correção de desvio de septo e redução dos cornetos nasais, com o objetivo de melhorar a respiração.Após semanas de repouso, Marvvila celebrou o reencontro com o público e destacou a emoção do retorno. “Eu já estava com saudades dos palcos, da minha banda e, principalmente, dos meus fãs. Amo o que faço e me entrego de verdade em cada show. Voltar e poder viver isso novamente é muito especial. Só tenho a agradecer a Deus por me permitir estar aqui, fazendo o que amo”, afirmou.No pós-operatório, a cantora enfrentou desconfortos. Dois dias após a cirurgia, precisou retornar ao médico por conta do aumento da dor e para retirada de um curativo que envolvia toda a cabeça. “Pensa num pós sofrido! Só quem tem dor de ouvido entende”, relatou.Com a recuperação consolidada, Marvvila já projeta a sequência da agenda de shows pelo país. “Agora a gente não para mais. Vamos com tudo, cantando pelo Brasil. Feliz demais”, disse.