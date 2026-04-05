Virginia Fonseca e o irmão, William Gusmão - Reprodução / X

Virginia Fonseca e o irmão, William GusmãoReprodução / X

Publicado 05/04/2026 10:20 | Atualizado 05/04/2026 12:50

Rio - Irmão de Virginia Fonseca, William Gusmão se pronunciou sobre não ter sido convidado para a festa da influenciadora digital, que completa 27 anos nesta segunda-feira (6). O empresário falou sobre o assunto após ser questionado nos stories do Instagram, neste sábado (4). Ele disse que não sabe o motivo da decisão, mas ressaltou o carinho pela irmã.

fotogaleria

"Galera, não sei. Tem perguntas que vocês fazem que eu não sei. Vocês podem ter a opinião, cada um tem a sua, está tudo certo, mas não sei. A única coisa que eu sei é que espero que ela tenha um dia maravilhoso, que aproveite bastante, que seja feliz, que continue prosperando. Mas o porquê dessa pergunta eu realmente não sei explicar", afirmou William.



"Não adianta perguntar porque não sei de muitas coisas, inclusive. E está tudo bem se eu não souber também, estou vivendo a minha vida, estou feliz. Mas tem coisas que eu não sei e não tenho como responder. Então, quando você não sabe de alguma coisa, você não tem resposta. Mas está tudo ótimo. Que Deus abençoe muito a vida da minha irmã, que ela seja feliz. Está tudo certo, maravilhoso. Desejo sempre o bem para ela e para todo mundo".

Virginia e William são filhos de Margareth Serrão e Mário Serrão, que morreu em 2021. Vale lembrar que a influenciadora está em Madri, na Espanha, onde mora o namorado, o jogador de futebol Vini Jr. Além da mãe, a empresária está acompanhada dos filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, e de amigos, como Samara Pink e Hebert Gomes.

O pronunciamento de William gerou um burburinho nas redes, com internautas especulando sobre um suposto atrito na relação dos irmãos. Nos comentários de uma publicação no Instagram, Margareth rebateu os comentários e saiu em defesa dos filhos. "Você está enganada, o irmão da Virginia, que também é meu filho, ama a irmã e tudo que ele deseja à irmã é real. Não venha colocar seu veneno entre família, não nas minhas crias", iniciou.

"O que você pensa, e que está errado, fica para você. Na verdade você não sabe de nada, o que você acha que sabe são coisas da sua cabeça. Não fica criando rivalidades entre meus filhos que se amam, mas cada um vive um estilo de vida diferente. Cada um respeita o espaço de cada um. Se quiser falar com autoridade, fala da sua família. Da minha não. Por favor", concluiu.