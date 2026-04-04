Jade Picon e André Lamoglia surgem em clima de romance em MaceióReprodução / Instagram
Jade e André tornaram o namoro público no início de 2026, após meses de especulação. Desde então, passaram a dividir com mais frequência momentos a dois nas redes sociais, o que costuma repercutir entre seguidores. “Meu amor”, escreveu a influenciadora em uma das publicações recentes.
No campo profissional, Jade esteve recentemente no elenco da novela vertical da Globo, “Tudo Por Uma Segunda Chance”, enquanto André ganhou destaque como protagonista da série “Os Donos do Jogo”, da Netflix, que já tem nova temporada prevista para este ano.
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