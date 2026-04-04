Jade Picon e André Lamoglia surgem em clima de romance em Maceió - Reprodução / Instagram

Jade Picon e André Lamoglia surgem em clima de romance em MaceióReprodução / Instagram

Publicado 04/04/2026 19:14

Rio - Jade Picon e o ator André Lamoglia compartilharam, neste sábado (4), registros de um dia de sol em clima de romance. O casal abriu um álbum de fotos e vídeos da viagem juntos durante o feriado da Páscoa.

A viagem acontece em Maceió, destino escolhido pelo casal. Na última quinta-feira (2), os dois já haviam sido vistos desembarcando juntos na capital alagoana.



Jade e André tornaram o namoro público no início de 2026, após meses de especulação. Desde então, passaram a dividir com mais frequência momentos a dois nas redes sociais, o que costuma repercutir entre seguidores. “Meu amor”, escreveu a influenciadora em uma das publicações recentes.



No campo profissional, Jade esteve recentemente no elenco da novela vertical da Globo, “Tudo Por Uma Segunda Chance”, enquanto André ganhou destaque como protagonista da série “Os Donos do Jogo”, da Netflix, que já tem nova temporada prevista para este ano.