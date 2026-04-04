Simony e a filha Pyetra Benelli - Reprodução / Instagram

Simony e a filha Pyetra BenelliReprodução / Instagram

Publicado 04/04/2026 21:02

Rio - Aos 19 anos, a jovem Pyetra Benelli publicou uma carta aberta dedicada à mãe, Simony, poucos dias após a artista anunciar a remissão total de um câncer colorretal. O diagnóstico da doença ocorreu em agosto de 2022, e o tratamento se estendeu por meses, com sessões de quimioterapia e radioterapia.

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Na mensagem, compartilhada na sexta-feira (3), no Instagram, Pyetra relembrou o impacto emocional causado pela descoberta da doença. “Anos atrás, você recebeu um diagnóstico difícil, e desde aquele momento eu nunca mais fui a mesma. O medo de te perder tomou conta de mim e meu coração passou a viver apreensivo, como se a qualquer instante algo pudesse te levar embora. Foram dias, noites, pensamentos e orações silenciosas, pedindo apenas uma coisa: ter você comigo por mais tempo”, escreveu.Ao abordar o momento atual, a jovem destacou o alívio após a confirmação da remissão. “Hoje, ver você curada, em remissão, é como voltar a respirar depois de tanto tempo sem ar. Hoje, finalmente, posso dormir em paz e acordar aliviada, com a certeza de que ainda terei você ao meu lado, sorrindo, me aconselhando e sendo minha fortaleza.”Pyetra também ressaltou a postura da mãe durante o tratamento e a influência que recebeu ao longo da vida. “Você é uma mulher guerreira, que foi mãe e pai ao mesmo tempo, que enfrentou dores, medos e dificuldades sem nunca desistir. Você me ensinou a viver, me mostrou o que é força, coragem e amor de verdade. Mesmo nas suas fases mais difíceis, você encontrou forças para me levantar, me cuidar e me ensinar a nunca desistir.”A publicação terminou com uma declaração de admiração. “Ser sua filha é um privilégio, é um mérito que eu carrego com orgulho todos os dias. A mulher que sou hoje existe por causa dos seus ensinamentos, do seu exemplo e do amor imenso que você sempre me deu. Eu nasci sua filha… mas vou morrer sua fã.”Nos comentários, Simony respondeu à homenagem com uma mensagem breve: “Te amo muito. Sou sua fã também.”Pyetra é a filha mais velha da cantora e irmã de Ryan, Aysha e Anthony. A remissão do câncer foi confirmada em 2024, após a conclusão do tratamento médico.