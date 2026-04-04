Manu Gavassi compartilha foto rara com a filha, Nara - Reprodução / Instagram

Manu Gavassi compartilha foto rara com a filha, NaraReprodução / Instagram

Publicado 04/04/2026 14:51 | Atualizado 04/04/2026 14:54

Rio - A cantora Manu Gavassi celebrou um momento especial em família nesta sexta-feira, 3: o primeiro aniversário da filha, Nara. A menina é fruto do relacionamento da artista com Jullio Reis.

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Para marcar a data, Manu publicou nas redes sociais um registro ao lado da filha, no colo, durante um pôr do sol. Na legenda, a artista falou sobre a experiência da maternidade e a emoção de completar um ano ao lado da herdeira. “Ser sua mãe é a maior honra da minha vida. Um ano, meu amor. Um ano e tanto…”, escreveu.A comemoração também ganhou uma mensagem do avô materno, Zé Luiz, que compartilhou um texto dedicado à neta. “Narinha, a gente pode fazer o nosso mundo de coisas belas. Pessoas boas e amadas por perto, sempre. Cabanas na sala. Banho de chuva… Gargalhadas, fazer um lanche com tudo dentro. Cantar e tocar violão. Dançar com ou sem música. A gente pode fazer nosso mundo de coisas belas. Você vai poder ser quem você quiser ser. E a gente vai rir do que não conseguir fazer. A gente vai rir e quando chorar, a gente segura a mão e dá abraços. Te amo, minha neta. Que lindo é ser seu avô. Feliz primeiro aniversário”, declarou.Manu Gavassi e Jullio Reis assumiram o relacionamento em 12 de junho de 2021, no Dia dos Namorados. Quase três anos depois, em maio de 2024, o casal anunciou o noivado. Meses depois, em novembro do mesmo ano, a cantora revelou a gravidez do primeiro filho, quando estava no quinto mês de gestação.