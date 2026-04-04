Vivi Wanderley comemora aniversário com festão - Reprodução / Instagram

Vivi Wanderley comemora aniversário com festãoReprodução / Instagram

Publicado 04/04/2026 12:12

Rio - Vivi Wanderley comemorou o aniversário de 25 anos com um festão em Belo Horizonte, Minas Gerais, nesta sexta-feira (3). Através das redes sociais, a influenciadora digital compartilhou vários registros da celebração luxuosa, com decoração em tons pastéis.

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"Começaram as comemorações por aqui", escreveu a aniversariante na legenda da publicação. A festança teve direito a lembrancinhas de cosméticos, bar com drinks exclusivos, dois palcos - um na área coberto e outro na externa -, apresentação do grupo Syon Trio e ilha gastronômica com antepastos, sobremesas e mais quitutes.

A decoração contou com muitas flores de diferentes cores, seguindo a temática. A influenciadora mostrou detalhes e elogiou o bolo de três andares "Ficou do jeito que eu queria. Nem esperava que ficaria tão linda a decoração dessas flores em volta", falou Vivi, que soma mais de 13 milhões de seguidores apenas no Instagram.



A aniversariante vestiu dois looks. O primeiro foi composto por vestido azul com aplicações florais no busto e na barra, que seguia para além do tecido. O segundo modelito, mais confortável para se jogar na festança, foi no mesmo tom, só que sem detalhes e alças. Cabelo preso e salto alto completaram o look dela.