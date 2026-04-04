Vivi Wanderley comemora aniversário com festãoReprodução / Instagram
Vivi Wanderley comemora aniversário com festão
Influenciadora digital celebrou 25 anos em Belo Horizonte, Minas Gerais, nesta sexta-feira (3)
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