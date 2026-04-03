Fernanda Gentil celebra 10 anos ao lado da mulher, Priscila Montandon - Reprodução /Instagram

Fernanda Gentil celebra 10 anos ao lado da mulher, Priscila Montandon Reprodução /Instagram

Publicado 03/04/2026 22:02

Rio - A apresentadora Fernanda Gentil celebrou um marco importante em sua vida pessoal nesta sexta-feira (3). Aos 39 anos, ela comemorou 10 anos de relacionamento com a mulher, Priscila Montandon, e compartilhou íntima nas redes sociais.



No texto, a comunicadora fez um balanço da trajetória do casal, destacando que a relação foi construída com base na sinceridade e na parceria, sem idealizações. “10 anos sem nem 10 minutos de intervalo. Esse tempo, de forma ininterrupta, é, ao mesmo tempo, o maior que já fiquei com alguém, e também nem um décimo do que ainda quero ficar com você. Não foram 10 anos só lindos, nem só feios. Não foi tudo fácil nem tudo difícil. Muito menos só leve nem só profundo. Não foram 10 anos só de notícias que queríamos ouvir, nem só feitos por novidades desgostosas. Foram 10 anos de sonhos realizados e outros adiados. E tudo isso fez desses 10 anos exatamente o que eles foram; verdadeiros. Reais. Pra valer. Com toda nossa alma, corpo e coração. Se não fosse assim não seria a gente, e se não fosse a gente eu não estaria mais aqui. Porque eu só sei ser com você, querer com você e planejar com você”, escreveu.



Fernanda também refletiu sobre os desafios enfrentados ao longo da década e apontou o que considera essencial para a longevidade da relação. “Em 10 anos a gente cresceu, amadureceu, evoluiu, e o melhor de tudo; teve vontade. Aliás, a vontade, pra mim, é o principal ingrediente para uma relação a longo prazo. Até porque a paixão, comprovadamente, dura 2 anos. O amor não evita nada, e por isso muita gente se separa mesmo amando. Mas a vontade, ah a vontade… ela, se for maior que tudo, e só é se tiver respeito, cumplicidade e parceria – essa relação há de ser duradoura”, afirmou.



A apresentadora ainda detalhou o sentimento que sustenta o vínculo entre as duas. “Vontade uma da outra, vontade de uma pela outra, vontade de estar uma com a outra. Eu tenho VONTADE da gente. Vontade de ver e sentir tudo do que ainda somos capazes juntas. Vontade de viver você (e com você). Tenho vontade de ser melhor pra mim e por nós. Tenho vontade de te entender mais e ter menos razão. Tenho vontade de ser mais feliz do que certa. Vontade de rodar esse mundão de mãos dadas com você na mesma intensidade da vontade de me embolar com você no sofá da nossa casa pra ver uma série”.



“Tenho em você minha mulher, parceira, amante, amiga e cúmplice. Há 10 anos aprendi, da melhor maneira, o que é confiar, ser acolhida, respeitada, amada, cuidada (e a ter muita paciência). Te amo, meu amor maior. Nunca imaginei que 10 anos com alguém pudesse ser dessa maneira. E o melhor é perceber que é exatamente (e muitas vezes) isso que eu quero. Só a gente sabe o que é ser a gente. E disso também morro de vontade. Parabéns pra você. Pra mim. E pra gente”, finalizou.

A jornalista é mãe de Lucas, de 17, que foi adotado por Fernanda em 2009, ainda bebê, após a morte da mãe; e Gabriel, de 10, fruto do casamento dela com Matheus Braga, com quem ela ficou de 2013 a 2016.