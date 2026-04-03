Zé Felipe dança agarradinho com morena - Reprodução / Instagram

Zé Felipe dança agarradinho com morenaReprodução / Instagram

Publicado 03/04/2026 15:13

Rio - O cantor Zé Felipe surgiu em clima de intimidade com uma nova companhia. Em vídeos publicados nos stories do Instagram nesta sexta-feira (3), o artista aparece dançando colado a uma morena, em um registro que rapidamente chamou atenção dos fãs.



A gravação, que também serviu como divulgação da música “Ruim de Coração”, mostra o cantor em clima leve, enquanto amigos surgem ao fundo fazendo brincadeiras com a situação. O tom bem-humorado, no entanto, não impediu que o momento repercutisse, principalmente pela curiosidade em torno da identidade da mulher.



Internautas apontaram que a “morena misteriosa” é a surfista e influenciadora Luiza Marquesa. Aos 24 anos, ela soma mais de 571 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha a rotina no esporte, além de trabalhos como modelo e produtora de conteúdo. A jovem também já declarou publicamente admiração por Virginia Fonseca, ex-mulher do cantor.



A possível aproximação acontece poucos dias após o término de Luiza com Lucas Zanolini. O influenciador, inclusive, reagiu ao vídeo durante uma live. Surpreso, ele comentou ao assistir às imagens: “Caralho, agora o bagulho vai ser louco, ela faz o que quiser da vida dela”. Segundo relatos que circulam na web, após encerrar a transmissão, ele teria chorado.



Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. No X (antigo Twitter), fãs reagiram à cena: “Zé Felipe vivendo certinho”, escreveu uma usuária. “Tô chocada que era a Luiza Marquesa com o Zé Felipe”, disse outra. “Zé Felipeeeeee, quem é essa?”, questionou uma terceira. “Não podemos negar, ela é linda. Zé Felipe acertou”, elogiou mais uma.



Zé Felipe encerrou, em maio do ano passado, o casamento com Virginia Fonseca, com quem teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Desde então, o cantor já teve um envolvimento breve com a cantora Ana Castela.