Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam juntos no aeroporto do Rio Victor Chapetta/BrazilNews
Casal mantém um romance à distância. Nos últimos meses, o cantor intensificou as visitas ao Brasil e já esteve no país mais de três vezes apenas neste ano. A atriz, por sua vez, também tem marcado presença nos Estados Unidos, onde o artista reside.
No desembarque, Bruna apostou em um visual despojado, com boné, camiseta listrada e jeans. Shawn seguiu a mesma linha casual, com óculos escuros, camisa em tom neutro e boné da marca de Sasha Meneghel.
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