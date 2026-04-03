Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam juntos no aeroporto do Rio Victor Chapetta/BrazilNews

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Rio - Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram flagrados juntos no aeroporto do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (3). De mãos dadas, os dois circularam pelo saguão de forma discreta, mas sem evitar demonstrações de carinho.
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Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam juntos no aeroporto do Rio - Victor Chapetta/BrazilNews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam juntos no aeroporto do Rio - Victor Chapetta/BrazilNews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam juntos no aeroporto do Rio - Victor Chapetta/BrazilNews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam juntos no aeroporto do Rio - Victor Chapetta/BrazilNews

Casal mantém um romance à distância. Nos últimos meses, o cantor intensificou as visitas ao Brasil e já esteve no país mais de três vezes apenas neste ano. A atriz, por sua vez, também tem marcado presença nos Estados Unidos, onde o artista reside.

No desembarque, Bruna apostou em um visual despojado, com boné, camiseta listrada e jeans. Shawn seguiu a mesma linha casual, com óculos escuros, camisa em tom neutro e boné da marca de Sasha Meneghel.