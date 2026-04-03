Claudia LeitteReprodução / Instagram

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Rio - A cantora Claudia Leitte chamou atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (3) ao surgir com um novo visual. Aos 45 anos, a artista apostou em um corte de cabelo mais curto, na altura do queixo, e compartilhou o resultado com os seguidores.
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Claudia Leitte surge com cabelo curtinho - Reprodução / Instagram

Na publicação, ela apareceu animada com a mudança e escreveu apenas “Oi!”, acompanhada de um emoji de tesoura. O registro rapidamente repercutiu entre fãs e internautas, que deixaram uma série de elogios nos comentários.

“Se tem mais linda, desconheço”, escreveu uma fã. “Já já ela está com o cabelo igual ao da Xuxa”, comentou outra, em referência aos cortes curtos que marcaram a trajetória da apresentadora. “Linda de qualquer jeito”, acrescentou mais uma seguidora.

Atualmente, Claudia Leitte vive nos Estados Unidos com a família, onde mantém uma rotina entre compromissos profissionais e a vida pessoal.