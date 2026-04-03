MaisaReprodução / Instagram
A viagem integra um período de descanso da atriz, que escolheu o destino alagoano para aproveitar o feriadão ao lado de amigos. Na noite de quinta-feira (2), Maisa também exibiu momentos de lazer, com direito a saída noturna e show do cantor Matheus Fernandes.
Solteira, a artista ainda abriu espaço para interagir com o público nas redes sociais nos últimos dias. Em um vídeo publicado no TikTok, no Dia da Mentira, ela comentou de forma bem-humorada sobre experiências amorosas recentes.
“1º de abril é apenas um dia comum se você está conversando com um homem no primeiro mês em que ele tem interesse em você (melhor fase)”, disse.
A fala repercutiu entre seguidores, que responderam com relatos semelhantes. Ao reagir a um comentário que dizia “Um finge que engana e o outro finge que acredita”, Maisa ampliou a reflexão.
“Eu acho que o começo de qualquer relacionamento é assim, né? Eu não consigo me ver acreditando imediatamente. Eu fico assim: ‘hum, mentira’. Geralmente, eu estou certa e é mentira [o que o outro diz]”, afirmou.
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