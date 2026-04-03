Maisa - Reprodução / Instagram

MaisaReprodução / Instagram

Publicado 03/04/2026 18:08

Rio - Maisa Silva compartilhou com os seguidores um momento de bem-estar durante o feriado de Páscoa. Aos 23 anos, ela publicou, nesta sexta-feira (3), um registro em que aparece de biquíni preto praticando ioga à beira-mar, em São Miguel dos Milagres.

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A viagem integra um período de descanso da atriz, que escolheu o destino alagoano para aproveitar o feriadão ao lado de amigos. Na noite de quinta-feira (2), Maisa também exibiu momentos de lazer, com direito a saída noturna e show do cantor Matheus Fernandes.Solteira, a artista ainda abriu espaço para interagir com o público nas redes sociais nos últimos dias. Em um vídeo publicado no TikTok, no Dia da Mentira, ela comentou de forma bem-humorada sobre experiências amorosas recentes.“1º de abril é apenas um dia comum se você está conversando com um homem no primeiro mês em que ele tem interesse em você (melhor fase)”, disse.A fala repercutiu entre seguidores, que responderam com relatos semelhantes. Ao reagir a um comentário que dizia “Um finge que engana e o outro finge que acredita”, Maisa ampliou a reflexão.“Eu acho que o começo de qualquer relacionamento é assim, né? Eu não consigo me ver acreditando imediatamente. Eu fico assim: ‘hum, mentira’. Geralmente, eu estou certa e é mentira [o que o outro diz]”, afirmou.