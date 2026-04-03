Ivete Sangalo e o filho Marcelo ReproduÃ§Ã£o / Instagram
No registro publicado por ele, os dois aparecem em clima de afeto. Ivete surge dando um beijo no rosto do primogênito. Na legenda, Marcelo fez uma breve declaração: “Meu amor“.
Marcelo é filho do relacionamento da cantora com o nutricionista Daniel Cady. Além dele, Ivete também é mãe das gêmeas Marina e Helena, de 8 anos.
A publicação acontece meses após o fim do casamento entre Ivete e Daniel, que ficaram juntos por cerca de 17 anos. Apesar da separação, a família mantém uma convivência próxima, com registros frequentes de momentos compartilhados entre pais e filhos.
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