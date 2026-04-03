Luisa Sonza - Reprodução / Instagram

Luisa SonzaReprodução / Instagram

Publicado 03/04/2026 21:32

Rio - Luísa Sonza revelou um lado pouco visível de sua rotina fora dos palcos: o receio de circular em espaços públicos. A artista explicou que o comportamento, muitas vezes interpretado como distanciamento, tem origem em inseguranças pessoais, principalmente o receio de ser xingada.

“Estou tentando me arriscar mais. Eu não saía na rua, muita gente acha que é estrelismo, porque eu ando meio escondida, mas é medo mesmo, de ser xingada. Eu tenho um horror absurdo, odeio estar em um restaurante e escutar meu nome, por medo do que a pessoa vai falar”, afirmou ela em entrevista ao podcast "PodDelas".

A cantora contou que estruturou uma rede de apoio para lidar com a situação, mas reconhece que o processo é gradual. “Eu criei uma rede de apoio muito grande, então não saio de maneira alguma de casa. Isso dificilmente vai sair de mim, mas eu respirei fundo e fui [divulgar meu álbum na rua], porque não dá para ficar a vida inteira escondida em casa. Eu tento enfrentar. Quero ver se ‘Brutal Paraíso’ vai me curar nesse lugar, falando com a mídia e tendo mais contato com os fãs. Até aparecer nos stories, que eu peguei um trauma total, eu fui fazendo terapia e treinando para divulgar o álbum”, completou.

Ao longo da última década, Luísa construiu uma carreira marcada por números expressivos e forte presença digital. Natural do interior do Rio Grande do Sul, ela alcançou projeção nacional e, mais recentemente, ampliou sua atuação no mercado internacional.

A exposição constante, no entanto, também colocou a artista no centro de episódios que repercutiram além da música. O fim do casamento com Whindersson Nunes e o relacionamento com Chico Moedas estiveram entre os momentos mais comentados de sua vida pessoal. Esse histórico acabou refletido em sua produção artística. Canções como “Penhasco” e “Chico” foram grandes sucessos.