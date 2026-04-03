Paolla Oliveira aproveita dia de praia - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira aproveita dia de praiaReprodução / Instagram

Publicado 03/04/2026 13:54

Rio - Paolla Oliveira, de 43 anos, aproveitou dia de praia. Através das redes sociais, na tarde desta sexta-feira (3), a atriz compartilhou um compilado de registros repleto de sol, areia e mar para celebrar a chegada do mês do seu aniversário e do signo, Áries.

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"Sol em áries, abril na porta… Meu momento chegou", escreveu a atriz na legenda da publicação. A ariana faz aniversário no dia 14. O signo de fogo inicia em 21 de março e vai até o dia 20 de abril. De maiô preto com recortes no abdômen, Paolla se refrescou com banho de água salgada.

A artista recebeu uma enxurrada de elogios de famosos e fãs. "Linda e ariana que só ela", comentou Malu Galli. "Muito gata! Muito maravilhosa! Tão bom te ver", disse Sabrina Sato. "Perfeição existe e podemos provar em todos os ângulos", exaltou uma admiradora. "Deusa da minha vida", expressou outra pessoa.