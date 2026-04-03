Paolla Oliveira aproveita dia de praiaReprodução / Instagram
Paolla Oliveira aproveita dia de praia
Atriz recebeu enxurrada de elogios, incluindo de Sabrina Sato e Malu Galli
Fernanda Gentil celebra 10 anos ao lado da mulher, Priscila Montandon: 'Vontade uma da outra'
Casal está junto desde 2016 e se casou em 2018
Luisa Sonza expõe medo de sair de casa: 'Um horror absurdo'
Cantora explicou o motivo por trás do trauma
Claudia Leitte muda visual e adota cabelo curtinho
Cantora publicou o resultado nas redes sociais; confira
De biquíni, Maisa exibe equilíbrio em treino de ioga à beira-mar
Atriz está em São Miguel dos Milagres, no Alagoas
Filho de Ivete Sangalo encanta ao postar foto de chamego com mãe
Cantora ganhou declaração de Marcelo Sangalo
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam de mãos dadas no Rio
Atriz e cantor canadense vivem um romance à distância
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.