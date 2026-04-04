Giovanna Lancellotti - Reprodução / Instagram

Giovanna LancellottiReprodução / Instagram

Publicado 04/04/2026 09:25

Rio - Giovanna Lancellotti, de 32 anos, decidiu mudar o visual. Através das redes sociais, nesta sexta-feira (3), a atriz mostrou que cortou as madeixas e apostou numa franja lateral. Além disso, abandonou os fios com toques de iluminado e surgiu mais morena.

fotogaleria

"Nova", escreveu a artista na legenda da publicação, em texto traduzido para o português. O responsável pela mudança foi o Anderson Souto, que também já renovou o visual de mais famosas, como Carolina Dieckmmann, Agatha Moreira, Leticia Spiller, Giovanna Antonelli, Giovanna Ewbank e mais.

O novo look foi mais do que aprovado, e a atriz recebeu muitos elogios. "Uau, meus amores", comentou Mel Maia. "Gata", exaltou Pocah. "Lindíssima", disse uma internauta. "Um espetáculo", expressou um internauta. "Amei, está lindíssima", opinou uma admiradora. "Belíssima", falou outra pessoa.

E essa não foi a única transformação de Giovanna. Em dezembro do ano passado, a atriz também mudou a cor dos fios, após o fim das gravações da novela "Dona de Mim", da TV Globo, que exibiu o último capítulo no dia 9 de janeiro. Na ocasião, a intérprete da personagem Kami se despediu dos cabelos ruivos e voltou ao moreno.