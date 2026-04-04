Léo Pereira e Tainá Militão comemoram aniversário do filho juntos após polêmicas - Reprodução / Instagram

Léo Pereira e Tainá Militão comemoram aniversário do filho juntos após polêmicasReprodução / Instagram

Publicado 04/04/2026 18:11

Rio - Após históricos de trocas de farpas públicas, Léo Pereira e Tainá Militão voltaram a aparecer juntos em um momento familiar. O ex-casal celebrou o aniversário de 5 anos do filho, Matteo, em uma festa realizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com o tema inspirado no universo do jogo Roblox.

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Além do aniversariante, os dois também são pais de Helena, de 7 anos. A comemoração reuniu familiares e amigos próximos. Entre os convidados, esteve Cecília, filha do jogador Éder Militão com a influenciadora Karoline Lima, também ex de Léo.Tainá compartilhou registros da festa por meio de uma conta reserva. Já Léo publicou um álbum de fotos do evento e fez uma declaração ao filho. “Os filhos são herança do Senhor. Feliz aniversário, meu príncipe, como é bom te ver feliz. Você é um presente de Deus na minha vida. Eu te amo muito”, escreveu o atleta.A celebração ocorre meses após uma série de desentendimentos públicos envolvendo o ex-casal. Em 2025, Tainá criticou Léo Pereira nas redes sociais em meio a um processo relacionado à pensão dos filhos. Na época, Karoline Lima saiu em defesa do então namorado e afirmou que a influenciadora teria feito exigências financeiras. Tainá negou a acusação.Em outro momento, Tainá divulgou vídeos e mensagens antigas do período em que estava grávida, quando, segundo ela, precisou buscar o jogador em uma casa noturna após consumo de álcool. A influenciadora afirmou que tentou preservar a imagem do pai de seus filhos, mas se incomodou com a exposição do caso nas redes.Desde então, os caminhos seguiram distintos. Léo Pereira e Karoline Lima não mantêm mais um relacionamento. Já Tainá Militão está à espera de um filho com Éder Militão, ex-companheiro de Karoline e pai de Cecília.