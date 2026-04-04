Aline Campos e o namorado, Fred Costa - Reprodução / Instagram

Aline Campos e o namorado, Fred CostaReprodução / Instagram

Publicado 04/04/2026 17:25 | Atualizado 04/04/2026 17:26

Rio - Aline Campos e o namorado, o político e ativista Fred Costa, aproveitaram o sábado (4), marcado pelo Dia Mundial dos Animais de Rua, para compartilhar um momento especial ao lado de seus pets e reforçar a importância da adoção responsável.

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O casal, que soma 21 animais resgatados, posou junto com dois cães adotados por Fred. Nas redes sociais, ele publicou as fotos e aproveitou a data para fazer um apelo em defesa dos animais abandonados."Hoje é o Dia Mundial dos Animais de Rua. Uma data importante para lembrar que milhões de animais ainda vivem nas ruas, enfrentando fome, sede, frio, calor e o risco constante de maus-tratos. Mas também é um dia para reforçar que cada um de nós pode fazer a diferença", escreveu."Essas fotos são mais do que registros felizes, elas representam histórias de recomeço. Eu e a Aline, juntos, mudamos a vida de muitos animais. Aqui estão minhas duas filhas, cachorrinhas adotadas, cheias de amor e alegria. E a Aline, com um coração enorme, acolheu e é mãe de 3 cães e 16 gatos resgatados. Duas pessoas. Várias vidas transformadas", completou.O ativista também fez um convite direto ao público: "A verdade é simples: você também pode fazer parte dessa mudança. Não precisa salvar todos, mas pode salvar um. E, para esse um, você será tudo. Adote. Dê uma chance. Dê amor. Sim à adoção responsável."