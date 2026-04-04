João Gomes e Ary Mirelle aproveitam viagem em Portugal - Reprodução / Instagram

João Gomes e Ary Mirelle aproveitam viagem em PortugalReprodução / Instagram

Publicado 04/04/2026 13:28

Rio - João Gomes, de 23 anos, e Ary Mirelle, de 24, estão aproveitando a viagem em Lisboa, Portugal. Através das redes sociais, na manhã deste sábado (4), a influenciadora digital publicou um compilado de fotos ao lado do cantor.

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O casal posou em clima de romance, inclusive aos beijos. João e Ary viajaram com os filhos, Jorge, de 2 anos, e Joaquim, de 6 meses. Na publicação anterior, a influenciadora contou que eles revisitaram um ponto turístico do país europeu após 3 anos:

"Um dia viemos nesse mesmo lugar. Só tinha nós dois, nenhum filho e alguns planos [risos] E hoje estamos aqui, 3 anos depois, com nossa promessa de Deus, nossa família completa, feliz. No final de tudo, Deus já tinha tudo escrito. A última foto ainda não tinha os meninos", escreveu ela.

Na noite desta sexta (3), o cantor se apresentou na capital portuguesa com o projeto "Dominguinho", ao lado de Mestrinho e Jota.pê. Recentemente, João, Ary e os filhos também curtiram uns dias na França. E ela contou que o próximo destino está próximo:

"Aproveitando o quentinho de Lisboa antes de ir para o próximo país", brincou a influenciadora. Entre idas e vindas, o cantor e a influenciadora estão juntos desde 2022. Em novembro de 2024, eles oficializaram a união numa cerimônia em Recife, Pernambuco.