Sarah Poncio e Márcio Poncio - Reprodução / Instagram

Sarah Poncio e Márcio PoncioReprodução / Instagram

Publicado 04/04/2026 16:27

Rio - A família Poncio voltou ao centro das atenções após a divulgação de um levantamento que aponta débitos tributários próximos de R$ 3 bilhões com a União. As informações constam em dados públicos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que indicam um total de R$ 2.929.182.175,11 vinculados a integrantes do grupo.

De acordo com Estadão, responsável pela apuração, a maior parte do valor está associada ao nome da deputada estadual Sarah Poncio (Solidariedade), que soma R$ 1.745.935.726,23 em débitos fiscais.

A família, no entanto, contesta os dados e nega responsabilidade pelas cobranças. Em posicionamento, afirma que seus integrantes foram incluídos de forma indevida como sócios de empresas responsáveis pelos impostos, o que teria gerado a vinculação dos nomes aos débitos.

Os registros podem ser consultados publicamente por meio de CPF ou CNPJ. Como diferentes membros aparecem associados às mesmas empresas, parte das dívidas se repete entre os nomes, o que impede a soma individual dos valores de maneira isolada.

Além de Sarah, o pastor Márcio Poncio tem registrado em seu CPF o mesmo montante atribuído à deputada. Já Simone Poncio, mãe da parlamentar, aparece vinculada a R$ 1.457.777.376,55 em débitos relacionados às mesmas empresas. Ao todo, o grupo possui ligação com 21 companhias.

Até o momento, Sarah Poncio não se manifestou diretamente sobre os valores divulgados. Nesta sexta-feira (3), a parlamentar compartilhou registros de sua rotina em um haras e também citou uma lei no município de Resende que autoriza mulheres a comprar spray de pimenta em farmácias.