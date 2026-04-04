Tarcísio Filho e Mocita Fagundes se casam após 17 anos juntos - Reprodução de vídeo / Instagram

Tarcísio Filho e Mocita Fagundes se casam após 17 anos juntosReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 04/04/2026 10:26

Rio - Tarcísio Filho e Mocita Fagundes oficializaram a união após cerca de 17 anos juntos. Através das redes sociais, nesta sexta-feira (3), a publicitária compartilhou registros, inclusive da certidão de casamento, e celebrou o momento especial ao lado do amado.

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"Casamos. Por hoje é isso. Uma explosão de felicidade", escreveu Mocita na legenda da publicação. Nos stories da mesma rede social, ela publicou mais cliques da cerimônia intimista e discreta, realizada por um Juiz de Paz em casa. "Estado civil: casados", escreveu Mocita.

O casal trocou beijos e votos durante o casamento, que contou com a presença de amigos, familiares e dos cachorros de estimação. Os cãozinhos, inclusive, esbanjaram fofura ao serem vestidos a caráter, com roupas elegantes.

A mãe do ator, a atriz Glória Menezes, de 91 anos, não esteve presente, mas falou com os noivinhos por chamada de vídeo. O artista é fruto do casamento da veterana com o também ator Tarcísio Meira, que morreu aos 85 anos em 2021.



