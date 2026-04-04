Maraisa revela que pretende engravidar ainda este ano
A sertaneja falou que não pretende pausar a carreira por causa da maternidade. "Pensei que tinham certos bloqueios, mas sei que não vamos parar por isso. Eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa na estrada, mas sei que tenho uma rede de apoio gigantesca. Graças a Deus temos isso. E também sei que nós não vamos parar por causa disso", disse.
A artista, ainda, adiantou qual será o nome do herdeiro. "Se for homem, vai ter o nome do pai. Se for mulher, vai ter o nome do pai também, Maria Fernanda. A gente é muito criativo", contou ela, aos risos. Ao ser questionada sobre quem será a madrinha do primogênito, a cantora respondeu prontamente: "A Maiara". O empresário já é pai de Antônio, fruto de um relacionamento anterior.
Maiara, por sua vez, contou que no momento não está com planos para engravidar: "Ainda não. Estou preparada para ser tia mesmo". Recentemente, a cantora confirmou o namoro com o também sertanejo Felipe Cavalliere.
