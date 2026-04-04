Maraisa revela que pretende engravidar ainda este ano

Rio - Maraisa revelou, nesta sexta-feira (4), que está com planos para engravidar ainda este ano, após o São João, celebrado em junho e julho. Dupla de Maiara, a cantora contou detalhes sobre a decisão de ter o primogênito com o noivo, o empresário Fernando Mocó, incluindo o nome do herdeiro.
"Ano passado deu certo minha FIV [Fertilização in Vitro], só não deu certo para transferir, tudo no tempo de Deus. Mas esse ano vou tentar mais uma vez, se Deus quiser vai dar tudo certo. Depois do São João é a minha programação, porque o São João é muita correria. Então temos que ter responsabilidade", falou a artista, em entrevista ao podcast "Nativíssimo", da Rede Nativa.

A sertaneja falou que não pretende pausar a carreira por causa da maternidade. "Pensei que tinham certos bloqueios, mas sei que não vamos parar por isso. Eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa na estrada, mas sei que tenho uma rede de apoio gigantesca. Graças a Deus temos isso. E também sei que nós não vamos parar por causa disso", disse.
Caso precise se ausentar dos palcos por algum momento, Maraisa ressaltou a tranquilidade de poder contar com o apoio da irmã, primeira voz da dupla, para cumprir a agenda de show.

A artista, ainda, adiantou qual será o nome do herdeiro. "Se for homem, vai ter o nome do pai. Se for mulher, vai ter o nome do pai também, Maria Fernanda. A gente é muito criativo", contou ela, aos risos. Ao ser questionada sobre quem será a madrinha do primogênito, a cantora respondeu prontamente: "A Maiara". O empresário já é pai de Antônio, fruto de um relacionamento anterior.

Maiara, por sua vez, contou que no momento não está com planos para engravidar: "Ainda não. Estou preparada para ser tia mesmo". Recentemente, a cantora confirmou o namoro com o também sertanejo Felipe Cavalliere.
