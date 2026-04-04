Belo faz surpresa romântica para Rayane Figliuzzi - Reprodução de vídeo / Instagram

Belo faz surpresa romântica para Rayane FigliuzziReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 04/04/2026 08:43

Rio - Belo, de 51 anos, surpreendeu a namorada, Rayane Figliuzzi, de 28, com um gesto romântico, nesta sexta-feira (3). Através das redes sociais, a ex-'A Fazenda' mostrou o quarto da pousada em que está hospedada em Paraty, Costa Verde do Rio, todo decorado com rosas vermelhas, velas, bexigas de coração, ursos de pelúcia, fotos do casal e mais.

fotogaleria

"Amigas, eu estou simplesmente chocada!!! Como vocês estão acompanhando nos stories, vim viajar com meu baby Zion e descansar com meu amor, que chega domingo, mas já se fez presente com essa surpresa linda. Estou encantada. Obrigada, amor", escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação.

Como o cantor ainda não chegou no destino, onde se apresenta neste domingo (5), o casal conversou por chamada de vídeo durante o momento especial. O post, ainda, foi embalado por um dos maiores hits do intérprete do personagem Misael na novela "Três Graças", da TV Globo, a canção "Vi Amor No Seu Olhar".

Belo e Rayane tornaram o namoro público durante o Carnaval 2025. Os rumores da relação, no entanto, surgiram no final de 2024. Zion é fruto do antigo relacionamento da influenciadora com Alexandre Navarro Júnior, com quem viveu término conturbado.