Gracyanne Barbosa oficializou namoro com Gabriel Cardoso Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2026 16:07

Rio - Gracyanne Barbosa contou nesta sexta-feira (30) que foi pedida em namoro por Gabriel Cardoso. O empresário organizou um surpresa para a musa fitness com direito a balões em formato de coração, buquê de rosas vermelhas e velas em um quarto.

"Nunca fui de acreditar em destino ou sorte, mas quando você apareceu na minha vida percebi que era o universo conspirando para termos esse encontro. Você me surpreende todos os dias, com cuidado, presença, verdade, intensidade, escrevendo a punho, cozinhando. E último domingo, mesmo sendo quase impossível (eu não coopero) preparou essa surpresa linda", escreveu ela nas redes sociais.

A musa fitness aceitou o pedido e destacou a segurança que sente quando está ao lado do empresário. "Foi no momento que percebi que o lugar que quero estar no fim do dia, é com a cabeça no seu peito, me sentindo viva, perdendo totalmente o controle e ao mesmo tempo sentindo que estou segura e em paz. Obrigada por chegar leve, me fazer sorrir, me inspirar e por todo o resto que faz comigo; mas essa parte conto no seu ouvido."