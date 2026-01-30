Gracyanne Barbosa oficializou namoro com Gabriel Cardoso Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Gracyanne Barbosa contou nesta sexta-feira (30) que foi pedida em namoro por Gabriel Cardoso. O empresário organizou um surpresa para a musa fitness com direito a balões em formato de coração, buquê de rosas vermelhas e velas em um quarto. 
fotogaleria
Gabriel Cardoso organizou surpresa para pedir Gracyanne em namoro - Reprodução/Instagram
Foto de Gabriel Cardoso e Gracyanne Barbosa no porta-retrato - Reprodução/Instagram
Musa fitness ganhou um buquê de rosas vermelhas e brancas - Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa foi surpreendida com - Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa oficializou namoro com Gabriel Cardoso - Reprodução/Instagram
"Nunca fui de acreditar em destino ou sorte, mas quando você apareceu na minha vida percebi que era o universo conspirando para termos esse encontro. Você me surpreende todos os dias, com cuidado, presença, verdade, intensidade, escrevendo a punho, cozinhando. E último domingo, mesmo sendo quase impossível (eu não coopero) preparou essa surpresa linda", escreveu ela nas redes sociais. 
A musa fitness aceitou o pedido e destacou a segurança que sente quando está ao lado do empresário. "Foi no momento que percebi que o lugar que quero estar no fim do dia, é com a cabeça no seu peito, me sentindo viva, perdendo totalmente o controle e ao mesmo tempo sentindo que estou segura e em paz. Obrigada por chegar leve, me fazer sorrir, me inspirar e por todo o resto que faz comigo; mas essa parte conto no seu ouvido."
Gracyanne assumiu o affair com Gabriel durante o Réveillon em Trancoso, na Bahia. Na segunda-feira (26), o casal fez a primeira aparição pública em evento no Theatro Municipal de São Paulo.