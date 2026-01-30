Melody foi diagnosticada com uma infecção aguda no estômago - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2026 16:54

Rio - Melody, de 18 anos, deu entrada no Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, na quinta-feira (29) após um mal-estar. A cantora realizou exames que apontaram o diagnóstico de infecção aguda no estômago, segundo comunicado publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (30).

"A artista encontra-se estável, em recuperação, e segue em acompanhamento médico. Por orientação médica, os compromissos profissionais estão cancelados até o dia 03 de fevereiro de 2026", informou a nota.

A equipe de Melody agradeceu as mensagens de carinho e a compreensão do público com a pausa na agenda de compromissos da cantora para cuidar da saúde.