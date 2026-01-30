Fantine manda mensagem direta para Li Martins após ela ficar de fora do documentário do Rouge e detalha bastidores - Reprodução / Instagram

Fantine manda mensagem direta para Li Martins após ela ficar de fora do documentário do Rouge e detalha bastidoresReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2026 15:51 | Atualizado 30/01/2026 15:54

Rio - Fantine Thó se manifestou publicamente sobre a ausência de Li Martins na série documental do Rouge, produzida pela HBO Max. Em publicação no Instagram, feita nesta quinta-feira (29), a cantora prestou uma homenagem à ex-colega de grupo e comentou, de forma indireta, os bastidores do projeto.

No post, Fantine compartilhou um vídeo em que canta uma música de tom emotivo e explicou o motivo da publicação. “Fiquei na dúvida se compartilhar esta canção que ecoou no meu coração o dia que entendi que não viria mais… quando também decidimos adiar nossos planos e esperar… segurar o quanto pudemos na esperança de que o trabalho pudesse edificar em momentos tão difíceis quanto o que você está passando”, escreveu.

Na sequência, a artista reforçou o carinho por Li e afirmou que a equipe aguardou sua participação o máximo possível. Fantine também definiu a produção como o “trabalho mais lindo que o Rouge já fez”.

“Meu amor por você é incondicional, amiga. Independente da sua escolha, saiba que estamos aqui sustentando nosso trabalho e que o seu espaço é inquestionável, atemporal e eternizado. Minha esperança e desejo de alçar voo com você sempre viverá. Principalmente no trabalho mais lindo que o Rouge já fez e que estou ansiosa para compartilhar. Você faz muita falta”, disse.

Fantine encerrou a mensagem com votos positivos à cantora. “Que você brilhe onde estiver e quiser caminhar. Onde você estiver, os anjos estarão. Te amo, Li, te espero e torço muito por você. Deus guarde e proteja, a você e sua linda Antonella.”

A declaração veio após a confirmação de que Li Martins não participa da série documental sobre o Rouge. A produção reúne depoimentos de Fantine, Aline Wirley, Karin Hils e Lu Andrade, que revisitam a trajetória de um dos maiores fenômenos pop dos anos 2000.

Mesmo fora do projeto, Li concedeu entrevistas paralelas, como no podcast "Pod Delas" e no canal de Mariana Kupfer. Ao ser questionada por um seguidor sobre sua ausência, Li respondeu nos comentários do Instagram. “Não era ela que tava atrás de dinheiro? E não quis participar do doc”, escreveu o fã. A cantora rebateu: “Você toparia tudo por dinheiro?”. Cada integrante do Rouge deve receber um cachê de seis dígitos pela participação no documentário, valor acima de R$ 100 mil.