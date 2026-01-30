Luan Santana e Jade Magalhães aproveitam viagem com a filha, Serena, em Dubai - Reprodução / Instagram

Luan Santana e Jade Magalhães aproveitam viagem com a filha, Serena, em DubaiReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2026 10:04

Rio - Luan Santana, de 34 anos, e Jade Magalhães, de 32, estão aproveitando uma viagem em Dubai com a filha, Serena, de 1. Através das redes sociais, na manhã desta sexta-feira (30), o cantor sertanejo compartilhou compilado de registros 'turistando' pelo lugar.

"Vou te levar para conhecer todas as coisas lindas do mundo, minha filha", escreveu o dono do hit "Meteoro", na legenda da publicação. No local, que parece ser um zoológico, a família passeou, posou para cliques e conheceu alguns animais, como tucano e cobra. Discretos, o casal não mostrou o rostinho da herdeira.Nos comentários do post, os fãs reagiram. "Coisa mais linda", disse uma internauta. "A melhor versão de vocês dois!!! A Serena tem tanta sorte", opinou uma admiradora. "Lindos demais", elogiou outra pessoa.O sertanejo e a influenciadora digital se conheceram em 2008 e tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas. Em 2024, reataram a relação. No dia 28 de novembro do mesmo ano, oficializaram a união com uma cerimônia intimista realizada na casa do cantor, em Alphaville, São Paulo.